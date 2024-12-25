25 декабря 2024

В Тюмени рабочий погиб, упав с высоты девятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина погиб, упав с высоты девятого этажа
Мужчина погиб, упав с высоты девятого этажа Фото:

В Тюмени будут судить прораба одной из строительных компаний, по вине которого погиб рабочий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В сентябре мужчина умер, упав с высоты девятого этажа во время выполнения работ на стройплощадке.

«Ответственный за соблюдение правил охраны труда на объекте строительства многоквартирного дома допустил рабочего к выполнению работ на высоте, не проконтролировав подготовку рабочих мест, установку систем безопасности (анкерных устройств), применение страховочных поясов и привязи на рабочих местах, не обеспечил наличие защитных ограждений и знаков безопасности. В результате 28-летний рабочий, производивший демонтаж опалубки плиты перекрытий на девятом этаже, сорвался с высоты и упал», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области.

От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия. На прораба завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Рассмотрением которого займется Калининский суд Тюмени.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени 21-летний рабочий погиб на стройке, упав в шахту лифта. При этом, его матери отказали в получении страховой выплаты из-за того, что погибший не успел заключить трудовой договор с организацией, на которую фактически работал.

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В Тюмени будут судить прораба одной из строительных компаний, по вине которого погиб рабочий. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. В сентябре мужчина умер, упав с высоты девятого этажа во время выполнения работ на стройплощадке. «Ответственный за соблюдение правил охраны труда на объекте строительства многоквартирного дома допустил рабочего к выполнению работ на высоте, не проконтролировав подготовку рабочих мест, установку систем безопасности (анкерных устройств), применение страховочных поясов и привязи на рабочих местах, не обеспечил наличие защитных ограждений и знаков безопасности. В результате 28-летний рабочий, производивший демонтаж опалубки плиты перекрытий на девятом этаже, сорвался с высоты и упал», — указано в публикации прокуратуры Тюменской области. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия. На прораба завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Рассмотрением которого займется Калининский суд Тюмени. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени 21-летний рабочий погиб на стройке, упав в шахту лифта. При этом, его матери отказали в получении страховой выплаты из-за того, что погибший не успел заключить трудовой договор с организацией, на которую фактически работал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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