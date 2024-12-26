Тюменский институт покупает иномарку почти за три миллиона рублей

Институт покупает автомобиль Haval
Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО) покупает китайский автомобиль почти за три миллиона рублей. Такая информация указана на портале госзакупок.
«Продавец обязуется передать в собственность покупателя [ТОГИРРО], а покупатель обязуется принять и оплатить следующий автомобиль марки Haval или Great Wall в стандартной спецификации. Марка и модель: автомобиль Haval Jolion. Цвет — черный. Начальная цена — 2,9 миллиона рублей», — указано в закупке.
Год выпуска автомобиля — 2024. Договор заключают с компанией ООО «Автомаг».
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