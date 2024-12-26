Тюменский институт покупает иномарку почти за три миллиона рублей

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Институт покупает автомобиль Haval
Институт покупает автомобиль Haval Фото:

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО) покупает китайский автомобиль почти за три миллиона рублей. Такая информация указана на портале госзакупок.

«Продавец обязуется передать в собственность покупателя [ТОГИРРО], а покупатель обязуется принять и оплатить следующий автомобиль марки Haval или Great Wall в стандартной спецификации. Марка и модель: автомобиль Haval Jolion. Цвет — черный. Начальная цена — 2,9 миллиона рублей», — указано в закупке.

Год выпуска автомобиля — 2024. Договор заключают с компанией ООО «Автомаг».

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Тюменский областной государственный институт развития регионального образования (ТОГИРРО) покупает китайский автомобиль почти за три миллиона рублей. Такая информация указана на портале госзакупок. «Продавец обязуется передать в собственность покупателя [ТОГИРРО], а покупатель обязуется принять и оплатить следующий автомобиль марки Haval или Great Wall в стандартной спецификации. Марка и модель: автомобиль Haval Jolion. Цвет — черный. Начальная цена — 2,9 миллиона рублей», — указано в закупке. Год выпуска автомобиля — 2024. Договор заключают с компанией ООО «Автомаг».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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