Мать погибшего бойца в зоне СВО Мария Костюк назначена временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина.
«Назначить Костюк Марию Федоровну временно исполняющей обязанности губернатора Еврейской автономной области», — говорится в документе. Владимир Путин на встрече с Костюк отметил, что данное назначение произошло в связи с добровольной отставкой предыдущего губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.
Президент также выразил ей благодарность за воспитание сына, который героически погиб в зоне спецоперации, спасая своих боевых товарищей. Он подчеркнул, что боец, выполняя свой долг, проявил истинный подвиг. Кроме того, Путин поблагодарил Гольдштейна за его работу на Дальнем Востоке и предложил ему занять пост руководителя Республики Коми.
Костюк, имеющая дипломы по филологии, истории и государственному управлению, до этого занимала различные должности в районной администрации и мэрии Биробиджана, а также работала в ОАО РЖД и аппарате Совета Федерации. С 2021 года она уже была заместителем председателя правительства ЕАО и возглавила управление фонда «Защитники Отечества» в 2023 году. Костюк является членом партии «Единая Россия» и замсекретарем по молодежной политике в регионе. У нее также есть дочь.
В свою очередь, Ростислав Гольдштейн занял пост врио главы Республики Коми, освободившийся после отставки Владимира Уйбы. Который, как отмечают эксперты, мог быть вынужден оставить свою должность из-за неадекватного поведения.
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