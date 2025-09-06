Трамп отказался от поездки на саммит G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп не примет участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), который пройдет в Южно-Африканской Республике (ЮАР) с 15 по 17 сентября. Вместо него американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс. Об этом глава Белого дома заявил журналистам.
«Я не поеду. Поедет Джей Ди Вэнс», — отметил президент, отвечая на вопросы репортеров в Вашингтоне. Его слова передает Fox News. Он добавил, что полностью доверяет своему заместителю представлять интересы страны на международной арене.
Саммит G20 пройдет в Йоханнесбурге. В повестку включены вопросы мировой экономики, энергетической безопасности, борьбы с изменением климата и цифровизации глобальных рынков.
Ранее Дональд Трамп уже пропускал крупные международные мероприятия, в том числе отменил визит на саммит QUAD в Нью-Дели на фоне напряженности между США и странами БРИКС. В 2026 году Трамп выразил готовность лично приветствовать лидеров России и Китая на саммите G20 в Майами, который впервые за 20 лет пройдет на американской территории.
