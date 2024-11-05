Курганцы одержали волевую победу
Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана нанес поражение на выезде команде «Звезда» из Москвы. Об этом сообщили представители курганской команды.
«Команда ХК „Зауралье“ пропустила первой, но курганские хоккеисты смогли переломить ход матча в свою пользу и одержали волевую победу над сильным соперником командой „Звезда“, украсив ее первыми в сезоне голами Ильи Аввакумова и Алексея Богданова. Счет игры: 1:3», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ХК «Зауралье».
Голы забили:
- 1:0 — Матвей Аверочкин (С. Шамшурин, 12:42);
- 1:1 — Павел Тютнев (В. Михалев, В. Антипин, 33:35);
- 1:2 — Илья Аввакумов (А. Богданов, 44:41);
- 1:3 — Алексей Богданов (А. Угольников, 59:25).
ХК "Зауралье" победил команду "Звезда" в матче на выезде
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