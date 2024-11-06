Магнитная буря надвигается на Землю: что ждать 6 ноября

Ученые предупреждают о новой угрозе магнитной бури. Информация о потенциальных геоударах опубликована в прогнозе на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Подробнее о том, что ожидает нас в случае начала магнитной бури 6 ноября — в материале URA.RU.
Прогноз на 6 ноября 2024: чего ожидать
По данным специалистов, 6 ноября 2024 года ожидается магнитная буря средней силы. Вспышки на Солнце, которые станут причиной этого явления, достигнут «красной» зоны. Вероятность геомагнитного шторма в этот день составит 5%.
Когда ждать пика активности
Геомагнитная обстановка, согласно прогнозам, начнет ухудшаться после 15:00 по московскому времени. Пик бури ожидается ближе к полуночи, когда мощность геоударов превысит четыре балла. Это уже относится к «красной» зоне, однако по классификации специалистов все еще считается слабой магнитной бурей.
Когда будет следующая магнитная буря
Магнитная буря продлится и на следующий день. 7 ноября удары станут немного мощнее, достигнув пяти баллов. Тем не менее, это все еще классифицируется как слабая магнитная буря. Магнитосфера Земли вернется в норму только после 18:00 по московскому времени 7 ноября.
Прогноз магнитных бурь на ноябрь
Середина ноября обещает быть напряженной с точки зрения космической погоды. Ученые прогнозируют несколько дней с повышенной геомагнитной активностью, которая может достичь значительных значений — 11, 12, 15 и 20 ноября.
В эти дни геомагнитная активность, по прогнозам, достигнет четырех баллов, что соответствует категории «возбужденной магнитосферы». Особое внимание следует уделить 24 и 25 ноября, когда ожидается пик солнечной активности. Это может вызвать резкое увеличение геомагнитных возмущений до пяти баллов — экстремального значения, указывающего на мощные вспышки на Солнце.
Как подготовиться к магнитной буре
Влияние магнитных бурь на организм человека научным сообществом все еще не доказано. Однако медики рекомендуют в это период придерживаться простых правил, чтобы минимизировать негативное влияние магнитной бури на организм:
- соблюдать режим сна и бодрствования;
- питаться сбалансированно и здорово;
- вести активный образ жизни;
- избегать чрезмерного употребления алкоголя и табака.
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