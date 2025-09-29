Сенаторы придумали, как спасти дома на Крайнем Севере от замерзания

Сенаторы Андрей Шевченко, Олег Голов, Денис Гусев, Сахамин Афанасьев и депутат Госдумы Александр Якубовский внесли в Государственную думу законопроект, который предлагает закрепить в Жилищном кодексе понятие и критерии «пустующего помещения» в многоквартирных домах на Крайнем Севере. Информация об инициативе размещена в базе данных Госдумы.
«Законопроектом в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, сохранения имущества граждан, а также повышения энергетической эффективности объектов жилищно-коммунального комплекса предлагается установить в Жилищном кодексе Российской Федерации возможность признания жилого помещения в многоквартирном доме пустующим», — говорится в пояснительной записке к документу. Ее цитирует ТАСС. Там уточняется, что определять статус пустующего жилья смогут органы местного самоуправления. Для этого при администрациях создадут специальные комиссии, которые будут рассматривать конкретные случаи по установленным критериям.
Вопросы регулирования жилых помещений и защиты прав покупателей недвижимости в России неоднократно становились предметом законодательных инициатив. Так, в 2024 году был принят закон об обязательной экспертизе пригодности жилья, приобретаемого с использованием материнского капитала, а с 1 сентября 2025 года в ЕГРН начали указывать сведения о лицах с правом проживания в квартире. Эти меры направлены на повышение прозрачности рынка и предотвращение мошенничества при сделках с недвижимостью.
