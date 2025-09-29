29 сентября 2025

ХМАО получит 11,1 миллион рублей на умные светофоры

На установку умных светофоров по стране выделили 2,7 миллиарда рублей
На установку умных светофоров по стране выделили 2,7 миллиарда рублей Фото:

Югра получит 11,1 миллионов рублей из федерального бюджета на создание умной дорожной системы. Об этом сказано в распоряжении о распределении субсидий от Правительства Российской Федерации.

«Изменения вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем... Утвержденные приложением 31 (таблица 53) к Федеральному закону „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“», — сообщили в распоряжении. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Внедрение умных светофоров поможет оптимизировать движение транспорта в городах округа. Общий объем финансирования регионов РФ составляет 2,7 миллиарда рублей. 

Ранее URA.RU сообщало, что новые светофоры будут заранее предугадывать пробки, автоматически перестраивать режим работы из-за аварий или во время массовых мероприятий. К 2027 году в регионе собираются синхронизировать работу светофоров с навигаторами.

