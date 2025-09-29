ХМАО получит 11,1 миллион рублей на умные светофоры

Югра получит 11,1 миллионов рублей из федерального бюджета на создание умной дорожной системы. Об этом сказано в распоряжении о распределении субсидий от Правительства Российской Федерации.
«Изменения вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем... Утвержденные приложением 31 (таблица 53) к Федеральному закону „О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов“», — сообщили в распоряжении. Документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Внедрение умных светофоров поможет оптимизировать движение транспорта в городах округа. Общий объем финансирования регионов РФ составляет 2,7 миллиарда рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что новые светофоры будут заранее предугадывать пробки, автоматически перестраивать режим работы из-за аварий или во время массовых мероприятий. К 2027 году в регионе собираются синхронизировать работу светофоров с навигаторами.
