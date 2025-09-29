Польша объявила о начале войны в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о начале «войны нового типа» в Европе и призвал западное сообщество признать этот факт. Такое заявление он сделал на конференции по безопасности Warsaw Security Forum в Варшаве.
«Самая большая и важная задача для наших лидеров общественного мнения сегодня — заставить других людей... все западное, трансатлантическое сообщество, осознать: это война», — заявил премьер-министр. Его слова приводит британское издание The Guardian.
Он подчеркнул, что несмотря на необычный характер происходящего, речь идет о реальном конфликте: «Мы этого не хотели, это иногда странно, война нового типа, но это все равно война». По словам Туска, главная задача сейчас — донести до лидеров общественного мнения и всего трансатлантического сообщества понимание происходящего.
В ходе выступления Дональд Туск также обратил внимание на разногласия между США и Европой по вопросу поддержки Украины. Он отметил, что в последнее время возникают сомнения в единстве Запада, и добавил, что «иногда складывается впечатление, что что-то трещит по швам».
По данным The Guardian, поводом для подобных заявлений стали недавние слова президента США Дональда Трампа о том, что Европа должна взять на себя основную ответственность за поддержку Киева. В ответ на это глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что Европа не способна в одиночку поддерживать Украину без Вашингтона. Сам Туск ранее публично раскритиковал позицию Трампа.
