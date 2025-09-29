Субсидию в 110 млн рублей на улучшение ситуации на дорогах направят в Челябинскую область

Челябинская область получит почти 110 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2025 году. Это следует из распоряжения правительства РФ от 27 сентября 2025 года, опубликованного на сайте правовой информации.
«Изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Челябинская область — 109 млн 236,8 тыс. рублей на 2025 год», — говорится в документе.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию управления дорожным движением, — это процесс, направленный на повышение безопасности и эффективности транспортной системы. Результат должен достигаться путем использования современных технологий для сбора, обработки данных и управления транспортными потоками в реальном времени. ИТС включают в себя, например, адаптивные светофоры, детекторы трафика, системы автоматической фиксации нарушений и другие элементы, позволяющие сокращать задержки и оптимизировать движение.
Ранее Челябинская область уже получала федеральную поддержку для развития региональной экономики: в 2025 году региону выделили более 36 млн рублей на стимулирование экспорта малых и средних предприятий, а осенью того же года — почти 28 млн рублей на поддержку малого бизнеса. Эти меры стали частью программы правительства РФ по финансовому содействию субъектам страны, направленной на повышение эффективности и модернизацию различных отраслей.
