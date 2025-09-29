29 сентября 2025

Субсидию в 110 млн рублей на улучшение ситуации на дорогах направят в Челябинскую область

Челябинская область получит почти 110 млн рублей на внедрение ИТС
Челябинская область получит 110 млн рублей на интеллектуальные транспортные системы
Челябинская область получит почти 110 млн рублей на внедрение интеллектуальных транспортных систем в 2025 году. Это следует из распоряжения правительства РФ от 27 сентября 2025 года, опубликованного на сайте правовой информации.

«Изменения, которые вносятся в распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Челябинская область — 109 млн 236,8 тыс. рублей на 2025 год», — говорится в документе.

Внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС), предусматривающих автоматизацию управления дорожным движением, — это процесс, направленный на повышение безопасности и эффективности транспортной системы. Результат должен достигаться путем использования современных технологий для сбора, обработки данных и управления транспортными потоками в реальном времени. ИТС включают в себя, например, адаптивные светофоры, детекторы трафика, системы автоматической фиксации нарушений и другие элементы, позволяющие сокращать задержки и оптимизировать движение.

Ранее Челябинская область уже получала федеральную поддержку для развития региональной экономики: в 2025 году региону выделили более 36 млн рублей на стимулирование экспорта малых и средних предприятий, а осенью того же года — почти 28 млн рублей на поддержку малого бизнеса. Эти меры стали частью программы правительства РФ по финансовому содействию субъектам страны, направленной на повышение эффективности и модернизацию различных отраслей.

