29 сентября 2025

Глава Пентагона Хегсет получил скейтбордом в пах

Министр получил удар скейтбордом в пах из-за потери равновесия
Министр получил удар скейтбордом в пах из-за потери равновесия

Министр обороны США Пит Хегсет оказался в центре внимания после неудачной попытки освоить скейтборд в прямом эфире программы «Fox & Friends Weekend» на телеканале Fox News. В ходе сюжета, посвященного академии скейтбординга, глава Пентагона, потеряв равновесие, получил удар доской в пах.

Хегсет вместе с ведущими вышел на улицу, чтобы пройти мастер-класс у профессионального скейтбордиста. Министр США едва встал на доску, как тут же потерял равновесие и, пытаясь сойти, наступил на край скейта. Доска резко подлетела и ударила министра.

После удара Хегсет склонился, испытывая сильную боль, что сначала вызвало удивление, а затем смех у собравшихся. Инцидент вызвал оживленное обсуждение среди зрителей и быстро стал вирусным в социальных сетях.

