29 сентября 2025

В США заявили, что НАТО не сможет защититься при конфликте с Россией

Полковник Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство
Североатлантический альянс не сможет обеспечить надежную защиту своего воздушного пространства в случае конфликта с Россией. Об этом 29 сентября заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube-канале Deep Dive. По словам Дэвиса, НАТО располагает лишь малой частью необходимых для обороны ресурсов.

«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты нашего собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией. Не делайте глупостей, которые потенциально могут привести к войне», — подчеркнул Дэвис.

Отставной военный пояснил, что страны альянса испытывают дефицит современных средств противовоздушной обороны и истребителей. По его оценке, существующих запасов ПВО и авиации недостаточно для отражения массированных атак. Он также напомнил о необходимости сдержанной политики в отношениях с Россией, поскольку эскалация может повлечь тяжелые последствия для безопасности всего блока.

