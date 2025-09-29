29 сентября 2025

Итальянская наемница Шифф получила 14 лет за участие в конфликте на Украине

Итальянскую наемницу осудили в ДНР
Итальянскую наемницу осудили в ДНР

Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил к 14 годам лишения свободы гражданку Италии Джулию Жасмин Шифф. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба Гепрокуратуры. По данным следствия, 26-летняя Шифф признана виновной по части 3 статьи 359 УК РФ — участие наемника в вооруженном конфликте на территории ДНР.

«Суд установил, что Джулия Жасмин Шифф с марта по ноябрь 2022 года в составе вооруженного формирования принимала участие в боевых действиях против российских военнослужащих на территории Донецкой Народной Республики. Иностранка была обеспечена личным оружием и выполняла задачи, поставленные командованием легиона», — говорится в сообщении ведомства.

В 2022 году власти ДНР и России уже возбуждали уголовные дела против иностранных граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины. Аналогичные обвинения по статье о наемничестве ранее выдвигались в отношении граждан других стран, задержанных или заочно осужденных за участие в вооруженном конфликте на территории Донбасса.

