В Екатеринбурге на 12-м километре Полевского тракта «Шевроле Нива» врезалась в стоящий на обочине грузовик КамАЗ. В результате аварии 63-летний водитель «Нивы» скончался до приезда скорой помощи, а его пассажирка доставлена в больницу с травмами, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«Водитель автомобиля „Шевроле Нива“, двигаясь по Полевскому тракту в направлении улицы Перспективной, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на стоящее транспортное средство КамАЗ, которое находилось на обочине дороги. В результате ДТП 63-летний водитель автомашины „Шевроле Нива“, от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи», — написали дорожники в своем telegram-канале. Пассажирка «Шевроле Нивы», женщина 1970 года рождения, была госпитализирована в городскую больницу №24 с телесными повреждениями.
Погибший был жителем Екатеринбурга, его водительский стаж составлял 30 лет, к административной ответственности он привлекался лишь однажды. В момент происшествия был пристегнут ремнем безопасности.
Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей быть максимально внимательными за рулем, не отвлекаться от управления транспортным средством и строго соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве напоминают, что несоблюдение скоростного режима и невнимательность могут привести к трагическим последствиям.
