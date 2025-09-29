29 сентября 2025

У Белого дома загорелся автомобиль Секретной службы США

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобиль Секретной службы США сгорел в Вашингтоне
Автомобиль Секретной службы США сгорел в Вашингтоне Фото:

Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя Секретной службы США. Инцидент произошел незадолго до официальной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени», — пишет издание People . Там добавили, что пострадавших в результате пожара нет.

Журнал People уточняет, что после оперативного вмешательства пожарных и завершения расследования управления пожарной охраны округа Колумбия было установлено: причиной пожара стала неисправность электроприборов в автомобиле. Инцидент не повлиял на график официальных мероприятий в Белом доме. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху смогли провести встречу согласно плану, несмотря на происшествие в непосредственной близости от резиденции президента США.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, неподалеку от Белого дома. Об этом сообщает журнал People со ссылкой на заявление представителя Секретной службы США. Инцидент произошел незадолго до официальной встречи президента США Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. «Автомобиль подразделения Секретной службы США загорелся на пересечении 18-й улицы NW и Пенсильвания-авеню немногим ранее 10 часов утра по местному времени», — пишет издание People . Там добавили, что пострадавших в результате пожара нет. Журнал People уточняет, что после оперативного вмешательства пожарных и завершения расследования управления пожарной охраны округа Колумбия было установлено: причиной пожара стала неисправность электроприборов в автомобиле. Инцидент не повлиял на график официальных мероприятий в Белом доме. Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху смогли провести встречу согласно плану, несмотря на происшествие в непосредственной близости от резиденции президента США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...