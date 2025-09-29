Воевавший на стороне ВСУ брат Вэнса заявлен спикером на форум в Варшаве

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нэйт Вэнс — заявлен в качестве спикера на международном форуме по безопасности, который пройдет в Варшаве 30 сентября. Об этом говорится в официальной программе мероприятия, опубликованной на сайте организаторов. Согласно документу, Нэйт Вэнс примет участие в панельной дискуссии «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».
«Нэйт Вэнс представлен как участник боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины. В материалах указаны города, в которых он якобы находился: Купянск, Артемовск, Авдеевка и Покровск», — сообщает aif.ru.
Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор 47-летней гражданке США Саре Эштон-Чирилло, участвовавшей в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и занимавшейся распространением недостоверной информации о российских военных. Суд назначил ей наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.