29 сентября 2025

Воевавший на стороне ВСУ брат Вэнса заявлен спикером на форум в Варшаве

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нэйт Вэнс — заявлен в качестве спикера на международном форуме по безопасности, который пройдет в Варшаве 30 сентября. Об этом говорится в официальной программе мероприятия, опубликованной на сайте организаторов. Согласно документу, Нэйт Вэнс примет участие в панельной дискуссии «Тяжелые уроки с фронта: реформирование боевого потенциала Украины».

«Нэйт Вэнс представлен как участник боевых действий на стороне Вооруженных сил Украины. В материалах указаны города, в которых он якобы находился: Купянск, Артемовск, Авдеевка и Покровск», — сообщает aif.ru.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор 47-летней гражданке США Саре Эштон-Чирилло, участвовавшей в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины и занимавшейся распространением недостоверной информации о российских военных. Суд назначил ей наказание в виде 20 лет лишения свободы.

