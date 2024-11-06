Запрет соцсетей и 5 лет тюрьмы за СВО: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

URA.RU выпустило новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
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В новом выпуске "По фактам" от URA.RU вы узнаете о заявлениях Путина касательно переговоров с Украиной
В новом выпуске "По фактам" от URA.RU вы узнаете о заявлениях Путина касательно переговоров с Украиной Фото:

У боксерши Иман Халиф не нашли матку, в России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, мужчину из Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО, а президент РФ Владимир Путин сказал, что переговоры с Украиной проходили уже не раз. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.

В новом выпуске рассказали о медицинских результатах олимпийской чемпионки Иман Халиф, которые показали наличие мужских половых признаков, и о предложении запретить пользователям соцсетей регистрацию без фотографии паспорта. Также в новостном дайджесте можно узнать про то, как житель Узбекистана стал солдатом российской армии в зоне СВО и о заявлении Путина про переговоры с Украиной.

Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!

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У боксерши Иман Халиф не нашли матку, в России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, мужчину из Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО, а президент РФ Владимир Путин сказал, что переговоры с Украиной проходили уже не раз. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В новом выпуске рассказали о медицинских результатах олимпийской чемпионки Иман Халиф, которые показали наличие мужских половых признаков, и о предложении запретить пользователям соцсетей регистрацию без фотографии паспорта. Также в новостном дайджесте можно узнать про то, как житель Узбекистана стал солдатом российской армии в зоне СВО и о заявлении Путина про переговоры с Украиной. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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