Запрет соцсетей и 5 лет тюрьмы за СВО: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

У боксерши Иман Халиф не нашли матку, в России хотят запретить доступ к соцсетям детям до 14 лет, мужчину из Узбекистана приговорили к пяти годам тюрьмы за участие в СВО, а президент РФ Владимир Путин сказал, что переговоры с Украиной проходили уже не раз. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.
В новом выпуске рассказали о медицинских результатах олимпийской чемпионки Иман Халиф, которые показали наличие мужских половых признаков, и о предложении запретить пользователям соцсетей регистрацию без фотографии паспорта. Также в новостном дайджесте можно узнать про то, как житель Узбекистана стал солдатом российской армии в зоне СВО и о заявлении Путина про переговоры с Украиной.
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