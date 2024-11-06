Тюменская область бьет рекорды по темпам строительства жилья

Тюменская область наращивает темпы по строительству и вводу жилья: в октябре 2024 года в регионе было построено на 10% больше домов, чем за аналогичный период 2023-го. Об этом на Тюменском градостроительном форуме сообщил губернатор Александр Моор.
«Тюменская область нарастила объемы ввода жилья. По октябрю 2024-го года к октябрю 2023 — на 10%. Показатели приближаются к 3 000 000 квадратных метров», — отметил Моор в своем выступлении.
Он добавил, что по итогам 2024 года Тюменская область, вероятно, побьет собственный прошлогодний рекорд по темпам строительства жилья. Который составил более 2 500 000 квадратных метров жилых помещений.
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