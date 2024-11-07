07 ноября 2024

Музей ищет вооруженную охрану для перевозки ценного груза из Екатеринбурга в Курган

Музей Кургана ищет подрядчика для перевозки «особо ценного груза» с охраной
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецтранспорт должен доставить в Курган 18 ящиков
Спецтранспорт должен доставить в Курган 18 ящиков Фото:

Курганское областное музейное объединение ищет подрядчика для перевозки «особо ценного груза» с вооруженной охраной. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Музейные предметы должны быть транспортированы в режиме „особо ценного груза“ в сопровождении вооруженной охраны по маршруту г.Екатеринбург — г.Курган. Точное время отправки и приема определяются не позднее чем за один рабочий день до начала транспортировки, и являются конфиденциальной информацией», — указано в описании лота.

Прибыть груз должен 22 ноября в Художественный музей Кургана. Всего — 18 ящиков. Что именно в них находится, не уточняется. За исполнение работы подрядчику готовы заплатить 170 000 рублей. При этом грузовой транспорт должен быть с изотермическим кузовом, кондиционером с системой климат-контроля, пневматическими подвесками на всех осях, гидробортом и системой крепления груза. В пути он должен совершать как можно меньше остановок.

Ранее URA.RU писало об объявлении аукциона на изготовление и установку ледового городка на площади Кургана. Власти готовы заплатить исполнителю более пяти миллионов рублей.

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Курганское областное музейное объединение ищет подрядчика для перевозки «особо ценного груза» с вооруженной охраной. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Музейные предметы должны быть транспортированы в режиме „особо ценного груза“ в сопровождении вооруженной охраны по маршруту г.Екатеринбург — г.Курган. Точное время отправки и приема определяются не позднее чем за один рабочий день до начала транспортировки, и являются конфиденциальной информацией», — указано в описании лота. Прибыть груз должен 22 ноября в Художественный музей Кургана. Всего — 18 ящиков. Что именно в них находится, не уточняется. За исполнение работы подрядчику готовы заплатить 170 000 рублей. При этом грузовой транспорт должен быть с изотермическим кузовом, кондиционером с системой климат-контроля, пневматическими подвесками на всех осях, гидробортом и системой крепления груза. В пути он должен совершать как можно меньше остановок. Ранее URA.RU писало об объявлении аукциона на изготовление и установку ледового городка на площади Кургана. Власти готовы заплатить исполнителю более пяти миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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