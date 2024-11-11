ВТБ возобновит проведение сделок по «семейной ипотеке»

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Ярмарка недвижимости и кредитов. Челябинск, банк, ярмарка недвижимости, втб
ВТБ получил ресурсы для возобновления «семейной ипотеки» Фото:

Банк ВТБ сообщил о возобновлении проведения сделок по программе «семейной ипотеки» с 13 ноября 2024 года. Об этом информирует пресс-служба кредитной организации.

«ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», — говорится в заявлении банка. По их данным, в октябре «семейная ипотека» составила порядка 65% от общего объема ипотечных сделок.

В конце октября ВТБ объявил о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания ранее выделенного лимита. В пресс-релизе банка отмечалось, что как только правительство предоставит новые ресурсы, они мгновенно возобновят работу по этой программе.

«Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с процентной ставкой до 6%. Программа доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с детьми-инвалидами. Кроме того, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства, также могут воспользоваться этим предложением. Также президент России Владимир Путин отметил значимость усиления поддержки многодетных семей в контексте выполнения поручений, которые были даны по итогам заседания на Восточном экономическом форуме.

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Банк ВТБ сообщил о возобновлении проведения сделок по программе «семейной ипотеки» с 13 ноября 2024 года. Об этом информирует пресс-служба кредитной организации. «ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», — говорится в заявлении банка. По их данным, в октябре «семейная ипотека» составила порядка 65% от общего объема ипотечных сделок. В конце октября ВТБ объявил о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания ранее выделенного лимита. В пресс-релизе банка отмечалось, что как только правительство предоставит новые ресурсы, они мгновенно возобновят работу по этой программе. «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с процентной ставкой до 6%. Программа доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с детьми-инвалидами. Кроме того, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства, также могут воспользоваться этим предложением. Также президент России Владимир Путин отметил значимость усиления поддержки многодетных семей в контексте выполнения поручений, которые были даны по итогам заседания на Восточном экономическом форуме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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