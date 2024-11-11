ВТБ возобновит проведение сделок по «семейной ипотеке»

11 ноября 2024 в 13:03 Размер текста - 17 +

ВТБ получил ресурсы для возобновления «семейной ипотеки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Банк ВТБ сообщил о возобновлении проведения сделок по программе «семейной ипотеки» с 13 ноября 2024 года. Об этом информирует пресс-служба кредитной организации. «ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», — говорится в заявлении банка. По их данным, в октябре «семейная ипотека» составила порядка 65% от общего объема ипотечных сделок. В конце октября ВТБ объявил о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания ранее выделенного лимита. В пресс-релизе банка отмечалось, что как только правительство предоставит новые ресурсы, они мгновенно возобновят работу по этой программе. «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с процентной ставкой до 6%. Программа доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с детьми-инвалидами. Кроме того, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства, также могут воспользоваться этим предложением. Также президент России Владимир Путин отметил значимость усиления поддержки многодетных семей в контексте выполнения поручений, которые были даны по итогам заседания на Восточном экономическом форуме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банк ВТБ сообщил о возобновлении проведения сделок по программе «семейной ипотеки» с 13 ноября 2024 года. Об этом информирует пресс-служба кредитной организации. «ВТБ получил новый лимит по семейной ипотеке и уже с 13 ноября возобновит проведение сделок», — говорится в заявлении банка. По их данным, в октябре «семейная ипотека» составила порядка 65% от общего объема ипотечных сделок. В конце октября ВТБ объявил о временной приостановке записи на сделки по семейной ипотеке из-за исчерпания ранее выделенного лимита. В пресс-релизе банка отмечалось, что как только правительство предоставит новые ресурсы, они мгновенно возобновят работу по этой программе. «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с процентной ставкой до 6%. Программа доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с детьми-инвалидами. Кроме того, семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми, проживающие в малых городах или регионах с низким объемом жилищного строительства, также могут воспользоваться этим предложением. Также президент России Владимир Путин отметил значимость усиления поддержки многодетных семей в контексте выполнения поручений, которые были даны по итогам заседания на Восточном экономическом форуме.