На маршруте пригородной электрички Дема-Усть-Катав с ноября добавится остановка

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Железнодорожная станция Пермь-2., ласточка, электричка ласточка, электричка зимой
Житель Усть-Катава смогут утром и вечером добираться до двух крупных заводов Фото:

На маршруте пригородного поезда Дема (Башкирия) — Усть-Катав (Челябинская область) с 18 ноября добавится остановка в черте города «Пост Завод». Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба «Башкортостанской пригородной пассажирской компании».

«В целях обеспечения транспортной доступности населения города Усть-Катав проведена работа по назначению с 18 ноября 2024 года остановки в черте города на остановочном пункте „Пост Завод“ пригородным поездам сообщением Дема — Усть-Катав — Дема. Жители города Усть-Катав смогут добраться до/от двух крупных промышленных предприятий: вагоностроительного завода имени Сергея Кирова и ООО ТД Вагоностроитель в утреннее и вечернее время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Пригородный поезд № 6423 будет отправляться из Усть-Катава в 05:49, прибывать на остановку «Пост Завод» в 05:52. Стоянка одну минуту. Поезд № 6424 отправится из Демы в 18:12, прибудет на «Пост Завод» в 22:02, а в Усть-Катав — в 22:08.

Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новый электропоезд, стало известно ранее. Скоростной транспорт будет курсировать ежедневно, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электричка будет отправляться из Челябинска в 7:00.

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На маршруте пригородного поезда Дема (Башкирия) — Усть-Катав (Челябинская область) с 18 ноября добавится остановка в черте города «Пост Завод». Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба «Башкортостанской пригородной пассажирской компании». «В целях обеспечения транспортной доступности населения города Усть-Катав проведена работа по назначению с 18 ноября 2024 года остановки в черте города на остановочном пункте „Пост Завод“ пригородным поездам сообщением Дема — Усть-Катав — Дема. Жители города Усть-Катав смогут добраться до/от двух крупных промышленных предприятий: вагоностроительного завода имени Сергея Кирова и ООО ТД Вагоностроитель в утреннее и вечернее время», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Пригородный поезд № 6423 будет отправляться из Усть-Катава в 05:49, прибывать на остановку «Пост Завод» в 05:52. Стоянка одну минуту. Поезд № 6424 отправится из Демы в 18:12, прибудет на «Пост Завод» в 22:02, а в Усть-Катав — в 22:08. Из Челябинска в Екатеринбург с 15 декабря запустят новый электропоезд, стало известно ранее. Скоростной транспорт будет курсировать ежедневно, сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). Электричка будет отправляться из Челябинска в 7:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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