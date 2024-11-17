17 ноября 2024

Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России по инвестициям

© Служба новостей «URA.RU»
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Инвестиции компании в прошлом году составили 2,5 триллиона
Инвестиции компании в прошлом году составили 2,5 триллиона Фото:

Компания «Газпром» возглавила рейтинг Forbes как самая крупная российская компания по объему инвестиций в 2023 году. Согласно опубликованным данным, объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей, что позволило компании занять первое место в этом престижном списке.

«Газпром» значительно опередил своих ближайших конкурентов. Так, второе место заняла «Роснефть» с инвестициями в размере 1,3 трлн рублей, а третье — РЖД с 1,26 трлн рублей.

Составление рейтинга основывалось на анализе финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, а также на данных ФНС и Росстата. В рейтинге учитывались различные аспекты инвестиционной деятельности, включая приобретение основных средств, нематериальных активов, а также вложения в совместные и ассоциированные предприятия и приобретение новых бизнесов.

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Компания «Газпром» возглавила рейтинг Forbes как самая крупная российская компания по объему инвестиций в 2023 году. Согласно опубликованным данным, объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей, что позволило компании занять первое место в этом престижном списке. «Газпром» значительно опередил своих ближайших конкурентов. Так, второе место заняла «Роснефть» с инвестициями в размере 1,3 трлн рублей, а третье — РЖД с 1,26 трлн рублей. Составление рейтинга основывалось на анализе финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, а также на данных ФНС и Росстата. В рейтинге учитывались различные аспекты инвестиционной деятельности, включая приобретение основных средств, нематериальных активов, а также вложения в совместные и ассоциированные предприятия и приобретение новых бизнесов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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