Forbes: «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний России по инвестициям

Компания «Газпром» возглавила рейтинг Forbes как самая крупная российская компания по объему инвестиций в 2023 году. Согласно опубликованным данным, объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей, что позволило компании занять первое место в этом престижном списке.
«Газпром» значительно опередил своих ближайших конкурентов. Так, второе место заняла «Роснефть» с инвестициями в размере 1,3 трлн рублей, а третье — РЖД с 1,26 трлн рублей.
Составление рейтинга основывалось на анализе финансовой и бухгалтерской отчетности компаний, а также на данных ФНС и Росстата. В рейтинге учитывались различные аспекты инвестиционной деятельности, включая приобретение основных средств, нематериальных активов, а также вложения в совместные и ассоциированные предприятия и приобретение новых бизнесов.
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