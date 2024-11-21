Владислав Бакальчук назвал виновного в разрушении семьи и Wildberries

Владислав Бакальчук: Леван Мирзоян увел Wildberries и Татьяну Ким из семьи
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Владислав Бакальчук обвинил Левана Мирзояна в развале маркетплейса
Владислав Бакальчук обвинил Левана Мирзояна в развале маркетплейса Фото:
новость из сюжета
Скандал вокруг сделки Wildberries с Russ

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в разрушении компании и его отношений с владелицей маркетплейса Татьяной Ким виноват один из братьев Мирзоян — Леван. Он якобы пытался развалить бизнес, манипулируя Ким.

«Леван Мирзоян. Именно ему Керимов поручил „заморочить“ Татьяну, чтобы через ее руки развалить Wildberries и вывести все наши деньги из компании, которую мы строили годами», — написал в telegram-канале Бакальчук. Он отметил, что Мирзоян оказывал огромное давление на Татьяну, он использовал все способы — от подарков и лести до угроз захвата маркетплейса. 

Также Владислав Бакальчук сообщил, что в 2030 году Татьяна хотела стать президентом России. Однако он попросил ее сосредоточиться на текущих задачах. Об этом он рассказал в контексте отношений Ким с братьями Мирзоян — Робертом и Леваном, отмечая, что его женой якобы манипулируют. 

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Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук сообщил, что в разрушении компании и его отношений с владелицей маркетплейса Татьяной Ким виноват один из братьев Мирзоян — Леван. Он якобы пытался развалить бизнес, манипулируя Ким. «Леван Мирзоян. Именно ему Керимов поручил „заморочить“ Татьяну, чтобы через ее руки развалить Wildberries и вывести все наши деньги из компании, которую мы строили годами», — написал в telegram-канале Бакальчук. Он отметил, что Мирзоян оказывал огромное давление на Татьяну, он использовал все способы — от подарков и лести до угроз захвата маркетплейса.  Также Владислав Бакальчук сообщил, что в 2030 году Татьяна хотела стать президентом России. Однако он попросил ее сосредоточиться на текущих задачах. Об этом он рассказал в контексте отношений Ким с братьями Мирзоян — Робертом и Леваном, отмечая, что его женой якобы манипулируют. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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