24 ноября 2024

Вильфанд предрек снег почти всем жителям России

Вильфанд: снег не уйдет с 90% территорий России
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег не растает в течение недели
Снег не растает в течение недели Фото:

Снежный покров охватил большую часть территории России, и эта ситуация сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег... Больше 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. <...> Снег не прогнозируется в центре европейской России до конца недели, ситуация не изменится», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам руководителя Гидрометцентра, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снег будет выпадать неравномерно, образуя лишь отдельные участки снежного покрова. Вильфанд также указал на значительный снег в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, где высота сугробов достигает от 30 до 45 см и от 15 до 50 см соответственно.

Ранее Вильфанд предупредил жителей четырех федеральных округов России, что их ожидают экстремальные погодные условия. Как сообщил синоптик, в Сибирском, Уральском, Приволжском и Дальневосточном округах прогнозируются сильные осадки, метели, гололедица и порывы ветра.

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Снежный покров охватил большую часть территории России, и эта ситуация сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег... Больше 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. <...> Снег не прогнозируется в центре европейской России до конца недели, ситуация не изменится», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС. По словам руководителя Гидрометцентра, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снег будет выпадать неравномерно, образуя лишь отдельные участки снежного покрова. Вильфанд также указал на значительный снег в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, где высота сугробов достигает от 30 до 45 см и от 15 до 50 см соответственно. Ранее Вильфанд предупредил жителей четырех федеральных округов России, что их ожидают экстремальные погодные условия. Как сообщил синоптик, в Сибирском, Уральском, Приволжском и Дальневосточном округах прогнозируются сильные осадки, метели, гололедица и порывы ветра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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