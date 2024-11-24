Вильфанд предрек снег почти всем жителям России

Снежный покров охватил большую часть территории России, и эта ситуация сохранится в ближайшее время. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Сейчас на всей северной половине Центрального федерального округа лежит снег... Больше 90% площади России покрыто снегом, хотя и регистрируются температурные положительные аномалии. <...> Снег не прогнозируется в центре европейской России до конца недели, ситуация не изменится», — отметил Вильфанд в беседе с ТАСС.
По словам руководителя Гидрометцентра, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах снег будет выпадать неравномерно, образуя лишь отдельные участки снежного покрова. Вильфанд также указал на значительный снег в Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии, где высота сугробов достигает от 30 до 45 см и от 15 до 50 см соответственно.
Ранее Вильфанд предупредил жителей четырех федеральных округов России, что их ожидают экстремальные погодные условия. Как сообщил синоптик, в Сибирском, Уральском, Приволжском и Дальневосточном округах прогнозируются сильные осадки, метели, гололедица и порывы ветра.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.