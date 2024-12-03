Виновника массового ДТП в Москве обвинили в том, что он перепутал педали

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Павильоны специализированной выставки «Дорога». Екатеринбург, руль автобуса
На данный момент на проспекте перекрыты три левых полосы в сторону центра Москвы из-за ДТП Фото:

Виновник массового ДТП в Москве мог перепутать педали после перестроения. Об этом сообщила одна из очевидиц аварии, Кристина.

«Одну из совсем пострадавших машин эвакуировали — она, видимо, совсем в хлам. A вторая на попа встала: передним бампером в асфальт, а задом наверх. В ней сидел мужчина, сказали, он просто испугался, но не пострадал», — сказала девушка, ее слова передает «Газета.Ru». Как утверждает очевидица, люди кричали, что он перепутал педали после перестроения. Сам водитель говорит, что «ничего не делал».

По словам девушки, в ДПС ответили, что компенсация составит не более 450 тысяч рублей, которые выплатит Мосгортранс на все машины. Люди собираются в суд с коллективным обращением.

В Хорошевском районе Москвы произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автобус и 16 легковых автомобилей. На Ленинградском проспекте перекрыты три левых полосы в сторону центра столицы

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Виновник массового ДТП в Москве мог перепутать педали после перестроения. Об этом сообщила одна из очевидиц аварии, Кристина. «Одну из совсем пострадавших машин эвакуировали — она, видимо, совсем в хлам. A вторая на попа встала: передним бампером в асфальт, а задом наверх. В ней сидел мужчина, сказали, он просто испугался, но не пострадал», — сказала девушка, ее слова передает «Газета.Ru». Как утверждает очевидица, люди кричали, что он перепутал педали после перестроения. Сам водитель говорит, что «ничего не делал». По словам девушки, в ДПС ответили, что компенсация составит не более 450 тысяч рублей, которые выплатит Мосгортранс на все машины. Люди собираются в суд с коллективным обращением. В Хорошевском районе Москвы произошло массовое ДТП, в котором столкнулись автобус и 16 легковых автомобилей. На Ленинградском проспекте перекрыты три левых полосы в сторону центра столицы
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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