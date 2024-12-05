Тюменцы бросились скупать змей на Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество продаж змей увеличилось
Количество продаж змей увеличилось Фото:

Жители Тюмени начали массово покупать змей в качестве подарков на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в местных зоомагазинах.

«Количество продаж змей увеличилось. За последний месяц мы продали пять штук. На подарки лучше брать полоза, он самый неприхотливый и относительно бюджетный — 7 000 рублей за рептилию», — рассказали в зоомагазине «АкваМир».

В магазине «Аквариумы и экзотика» также подтвердили, что спрос на змей за последнее время увеличился. Там также порекомендовали в качестве подарка полоза.

Символом будущего 2025 года будет змея. Как рассказали корреспонденту URA.RU в специализированном магазине, эти рептилии неприхотливы в уходе. Питаются они мышами, которых нужно давать раз в неделю — за это время они как раз перевариваются. У полозов нет зубов, поэтому им нечем кусаться, они не ядовиты. По мере роста змеи достигают в длину 1,30 см. Террариум им необходимо менять по мере увеличения.

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Жители Тюмени начали массово покупать змей в качестве подарков на Новый год. Об этом URA.RU рассказали в местных зоомагазинах. «Количество продаж змей увеличилось. За последний месяц мы продали пять штук. На подарки лучше брать полоза, он самый неприхотливый и относительно бюджетный — 7 000 рублей за рептилию», — рассказали в зоомагазине «АкваМир». В магазине «Аквариумы и экзотика» также подтвердили, что спрос на змей за последнее время увеличился. Там также порекомендовали в качестве подарка полоза. Символом будущего 2025 года будет змея. Как рассказали корреспонденту URA.RU в специализированном магазине, эти рептилии неприхотливы в уходе. Питаются они мышами, которых нужно давать раз в неделю — за это время они как раз перевариваются. У полозов нет зубов, поэтому им нечем кусаться, они не ядовиты. По мере роста змеи достигают в длину 1,30 см. Террариум им необходимо менять по мере увеличения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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