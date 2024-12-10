В Тюменской области расширяют список профессий, запрещенных для мигрантов

Проект постановления губернатора вводит новые ограничения на трудовую занятость мигрантов. Текст документа опубликован на официальном портале органов власти Тюменской области.
В 2024 году иностранным гражданам запрещалось заниматься перевозкой пассажиров в общественном транспорте и работать в такси. С января 2025 года постановление предполагает «также установить запрет на производство детского питания и диетических пищевых продуктов и торговлю розничную табачными изделиями в специализированных магазинах».
В пояснительной записке к документу говорится, что УМВД России по Тюменской области, Тюменский областной совет профессиональных союзов и Комитет по делам национальностей предлагали оставить для мигрантов прежний список запретов на деятельность. Закрыть для иностранцев сферу розничной торговли табачными изделиями и производство детских и диетических продуктов предложили депутаты Тюменской областной думы.
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