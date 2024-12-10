В Кремле рассказали, будет ли Путин работать Дедом Морозом

Песков: Путин не будет работать Дедом Морозом в этот Новый год

10 декабря 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Путин не сможет быть Дедом Морозом в этом году, заявил Песков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин не станет Дедом Морозом на Новый год для детей, которые отправляют ему письма с просьбами о подарках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «По объективным причинам все эти просьбы невозможно удовлетворить и вряд ли их можно успеть удовлетворить к Новому году», — заявил Песков в разговоре с URA.RU. Тем не менее, добавил представитель Кремля, президент Путин в течение года ведет активную работу по рассмотрению каждого обращения. Новый год один из главных календарных праздников, знаменующий начало года. В России этот праздник проходит в ночь с 31 декабря на 1 января. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин не станет Дедом Морозом на Новый год для детей, которые отправляют ему письма с просьбами о подарках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «По объективным причинам все эти просьбы невозможно удовлетворить и вряд ли их можно успеть удовлетворить к Новому году», — заявил Песков в разговоре с URA.RU. Тем не менее, добавил представитель Кремля, президент Путин в течение года ведет активную работу по рассмотрению каждого обращения. Новый год один из главных календарных праздников, знаменующий начало года. В России этот праздник проходит в ночь с 31 декабря на 1 января.