В Кремле рассказали, будет ли Путин работать Дедом Морозом

Песков: Путин не будет работать Дедом Морозом в этот Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин не сможет быть Дедом Морозом в этом году, заявил Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не станет Дедом Морозом на Новый год для детей, которые отправляют ему письма с просьбами о подарках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«По объективным причинам все эти просьбы невозможно удовлетворить и вряд ли их можно успеть удовлетворить к Новому году», — заявил Песков в разговоре с URA.RU. Тем не менее, добавил представитель Кремля, президент Путин в течение года ведет активную работу по рассмотрению каждого обращения.

Новый год один из главных календарных праздников, знаменующий начало года. В России этот праздник проходит в ночь с 31 декабря на 1 января.

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Президент России Владимир Путин не станет Дедом Морозом на Новый год для детей, которые отправляют ему письма с просьбами о подарках. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «По объективным причинам все эти просьбы невозможно удовлетворить и вряд ли их можно успеть удовлетворить к Новому году», — заявил Песков в разговоре с URA.RU. Тем не менее, добавил представитель Кремля, президент Путин в течение года ведет активную работу по рассмотрению каждого обращения. Новый год один из главных календарных праздников, знаменующий начало года. В России этот праздник проходит в ночь с 31 декабря на 1 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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