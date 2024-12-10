В Кургане в управление культуры ищут новых сотрудников на 25 000 рублей

В Кургане наблюдается серьезная проблема с кадрами в сфере культуры, куда ищут сотрудников на 25 000 рублей, что ниже средней по региону в два раза. Экс-замдиректора Курганской областной филармонии Роман Можельский, указывает на то, что низкие зарплаты и устаревшие взгляды на культуру являются основными факторами, препятствующими привлечению свежих идей и талантливых специалистов. URA.RU собрало актуальные вакансии и уровень зарплат в сфере культуры.
Существующие вакансии в управлении культуры Курганской области, такие как главный специалист службы работы с территориями и главный специалист финансово-экономического отдела, предлагают зарплаты от 26 000 до 28 000 рублей. Эти суммы не соответствуют современным требованиям и ожиданиям квалифицированных специалистов, что приводит к недостатку новых кадров и снижению качества культурных мероприятий. Средняя зарплата в Курганской области по данным статистики составляет 62 000 рублей.
В Кургане открыта вакансия специалиста по жанрам творчества в ГАУ «Курганский областной дом народного творчества» на зарплату от 25 000 рублей. Эта должность предполагает активное участие в организации культурных мероприятий и развитие творческих направлений в регионе.
Специалист по жанрам творчества будет выполнять следующие задачи:
Организация и проведение ивент-мероприятий: планирование и реализация праздников, кинопоказов и других культурных событий.
Координация фестивалей и конкурсов: организация смотров и конкурсов, связанных с различными жанрами творчества.
Методическая помощь: оказание поддержки муниципальным методическим службам и культурно-досуговым учреждениям.
Разработка программ: создание и реализация программ развития жанра творчества, включая мастер-классы и семинары.
Кандидаты на данную вакансию должны иметь высшее или среднее профессиональное образование (предпочтительно в области культурологии или педагогики, обладать грамотной речью и хорошим коммуникативным навыкам.
Кроме того, управление культуры предлагает несколько других вакансий:
Главный специалист службы работы с территориями — зарплата от 26 000 рублей. Обязанности включают разработку проектов нормативных правовых актов, взаимодействие с муниципальными органами управления культурой и координацию деятельности учреждений.
Главный специалист — эксперт службы развития материально-технической базы — зарплата от 28 000 рублей. Должностные обязанности связаны с подготовкой аналитических материалов и взаимодействием с муниципальными учреждениями.
Главный специалист финансово-экономического отдела — зарплата от 26 000 рублей. Основные задачи включают финансовое планирование и анализ бюджета.
Несмотря на общее увеличение заработных плат в Курганской области, где средняя зарплата достигла 62,265 рублей, сфера культуры продолжает испытывать дефицит кадров из-за низких зарплат, предлагаемых специалистам. Это контрастирует с позитивной динамикой в других секторах экономики региона, таких как промышленное производство и жилищное строительство, которые показывают значительный рост.
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