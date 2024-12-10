В бывших цветочных магазинах Тюмени начали торговать шаурмой

В Тюмени здания бывших цветочных магазинов начали переделывать в торговые точки по продаже шаурмы. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в павильонах нет туалетов и они не подключены к системе центрального водоснабжения.
«Раньше рядом с рынком „Ватутинским“ был цветочный магазин. Недавно его переделали под кафе по продаже шаурмы. При этом, в павильоне, естественно, отсутствует подключение к системе центрального водоснабжения. Туалета, соответственно, там тоже нет», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.
По его словам похожая шаурмичная недавно появилась в районе КПД. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в трех тюменских заведениях общественного питания на протяжении полугода подавали блюда из потенциально опасного мяса. В том числе, в кафе «Восточная шаурма».
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