В бывших цветочных магазинах Тюмени начали торговать шаурмой

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени растет количество точек продажи шаурмы
В Тюмени растет количество точек продажи шаурмы Фото:

В Тюмени здания бывших цветочных магазинов начали переделывать в торговые точки по продаже шаурмы. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в павильонах нет туалетов и они не подключены к системе центрального водоснабжения.

«Раньше рядом с рынком „Ватутинским“ был цветочный магазин. Недавно его переделали под кафе по продаже шаурмы. При этом, в павильоне, естественно, отсутствует подключение к системе центрального водоснабжения. Туалета, соответственно, там тоже нет», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. 

По его словам похожая шаурмичная недавно появилась в районе КПД. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в трех тюменских заведениях общественного питания на протяжении полугода подавали блюда из потенциально опасного мяса. В том числе, в кафе «Восточная шаурма».

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В Тюмени здания бывших цветочных магазинов начали переделывать в торговые точки по продаже шаурмы. Об этом URA.RU рассказали горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, в павильонах нет туалетов и они не подключены к системе центрального водоснабжения. «Раньше рядом с рынком „Ватутинским“ был цветочный магазин. Недавно его переделали под кафе по продаже шаурмы. При этом, в павильоне, естественно, отсутствует подключение к системе центрального водоснабжения. Туалета, соответственно, там тоже нет», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.  По его словам похожая шаурмичная недавно появилась в районе КПД. В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что в трех тюменских заведениях общественного питания на протяжении полугода подавали блюда из потенциально опасного мяса. В том числе, в кафе «Восточная шаурма».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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