Путину предложили ввести новый экзамен наряду с ЕГЭ

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Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ЕГЭ - стержень образовательной системы
Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что ЕГЭ - стержень образовательной системы Фото:

Президенту РФ Владимиру Путину предложили ввести интегральную оценку для учеников — средний балл, который бы учитывался при поступлении в вузы наравне с ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Нужна некая интегральная оценка для учеников школы, например, средний балл. Он должен учитываться для поступления в университет наряду с ЕГЭ, как четвертый экзамен», — заявил Валерий Фадеев, обращаясь к Путину в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Фадеев также отметил значение ЕГЭ как стержня образовательной системы России. По его словам, данный экзамен имеет множество плюсов.

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Президенту РФ Владимиру Путину предложили ввести интегральную оценку для учеников — средний балл, который бы учитывался при поступлении в вузы наравне с ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. «Нужна некая интегральная оценка для учеников школы, например, средний балл. Он должен учитываться для поступления в университет наряду с ЕГЭ, как четвертый экзамен», — заявил Валерий Фадеев, обращаясь к Путину в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фадеев также отметил значение ЕГЭ как стержня образовательной системы России. По его словам, данный экзамен имеет множество плюсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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