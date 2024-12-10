Путину предложили ввести новый экзамен наряду с ЕГЭ

Президенту РФ Владимиру Путину предложили ввести интегральную оценку для учеников — средний балл, который бы учитывался при поступлении в вузы наравне с ЕГЭ. С такой инициативой выступил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Нужна некая интегральная оценка для учеников школы, например, средний балл. Он должен учитываться для поступления в университет наряду с ЕГЭ, как четвертый экзамен», — заявил Валерий Фадеев, обращаясь к Путину в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Фадеев также отметил значение ЕГЭ как стержня образовательной системы России. По его словам, данный экзамен имеет множество плюсов.
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