Психолог раскрыла, почему на «Прямой линии» женщины обращаются к Путину чаще мужчин

В среднем во время «Прямой линии» президенту страны Владимиру Путину вопросы чаще задают женщины, а не мужчины. По словам психотерапевта Ларисы Никитиной, именно представителей женского пола больше волнуют вопросы социального характера, которые чаще всего и задают российскому главе.
«К сожалению, в России сложилась такая ситуация, что очень многим женщинам приходится кормить, учить и лечить детей без участия мужчин. Количество разводов в стране большое. Поэтому женщины, естественно, достаточно живо интересуются, будут ли расти цены, станет ли ипотека доступней и так далее», — указала Никитина в разговоре с «Ридусом». Таким образом она попыталась ответить на вопрос, почему чаще всего именно от женщин поступают вопросы на «Прямой линии».
В Кремле рассказали, что в этом году в преддверии «Прямой линии» поступило свыше 300 тысяч вопросов от россиян. В этом году мероприятие с участием президента России пройдет 19 декабря. Причем, в зависимости от региона горожан волнуют разные проблемы, подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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