11 декабря 2024

В Тюмени продают завод по производству минеральной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Завод продаю за 350 миллионов рублей
Завод продаю за 350 миллионов рублей Фото:

В Тюменской области выставили на продажу производство минеральной воды «Тарaскульcкaя» за 350 миллионов рублей. Площадь объекта — 3,3 тысячи квадратных метров. Такая информация указана на сайте бесплатных объявлений.

«Продaетcя мнoгoфункциoнальная база c оcновным видoм дeятельноcти — произвoдcтвo бpeндиpованной питьевoй и минepальнoй воды полнoгo циклa из артезиaнcкой cквaжины, водa „Тарaскульcкaя“. Начальная цена — 350 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса.

Как указано в объявлении, в эту стоимость входят все активы компании. Производство включает выдув бутылок, добычу и разлив воды, изготовление этикеток и доставку воды.

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В Тюменской области выставили на продажу производство минеральной воды «Тарaскульcкaя» за 350 миллионов рублей. Площадь объекта — 3,3 тысячи квадратных метров. Такая информация указана на сайте бесплатных объявлений. «Продaетcя мнoгoфункциoнальная база c оcновным видoм дeятельноcти — произвoдcтвo бpeндиpованной питьевoй и минepальнoй воды полнoгo циклa из артезиaнcкой cквaжины, водa „Тарaскульcкaя“. Начальная цена — 350 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса. Как указано в объявлении, в эту стоимость входят все активы компании. Производство включает выдув бутылок, добычу и разлив воды, изготовление этикеток и доставку воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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