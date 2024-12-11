В Тюменской области выставили на продажу производство минеральной воды «Тарaскульcкaя» за 350 миллионов рублей. Площадь объекта — 3,3 тысячи квадратных метров. Такая информация указана на сайте бесплатных объявлений.
«Продaетcя мнoгoфункциoнальная база c оcновным видoм дeятельноcти — произвoдcтвo бpeндиpованной питьевoй и минepальнoй воды полнoгo циклa из артезиaнcкой cквaжины, водa „Тарaскульcкaя“. Начальная цена — 350 миллионов рублей», — указано на сайте сервиса.
Как указано в объявлении, в эту стоимость входят все активы компании. Производство включает выдув бутылок, добычу и разлив воды, изготовление этикеток и доставку воды.
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