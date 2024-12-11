Орбан предупредил, что впереди самые опасные недели конфликта на Украине

11 декабря 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни украинского конфликта будут самыми суровыми Фото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в контексте конфликта на Украине. Такие выводы он сделал после общения по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. «Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Путиным. Это самые опасные недели конфликта Украины и РФ. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан журналистам. Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся 11 декабря. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также и события на Ближнем Востоке. Помимо этого лидеры обговорили экономическое сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в контексте конфликта на Украине. Такие выводы он сделал после общения по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. «Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Путиным. Это самые опасные недели конфликта Украины и РФ. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан журналистам. Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся 11 декабря. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также и события на Ближнем Востоке. Помимо этого лидеры обговорили экономическое сотрудничество.