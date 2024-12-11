Орбан предупредил, что впереди самые опасные недели конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в контексте конфликта на Украине. Такие выводы он сделал после общения по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.
«Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Путиным. Это самые опасные недели конфликта Украины и РФ. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан журналистам.
Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся 11 декабря. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также и события на Ближнем Востоке. Помимо этого лидеры обговорили экономическое сотрудничество.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.