Орбан предупредил, что впереди самые опасные недели конфликта на Украине

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Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни украинского конфликта будут самыми суровыми Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в контексте конфликта на Украине. Такие выводы он сделал после общения по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Путиным. Это самые опасные недели конфликта Украины и РФ. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан журналистам.

Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся 11 декабря. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также и события на Ближнем Востоке. Помимо этого лидеры обговорили экономическое сотрудничество.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие дни станут самыми опасными в контексте конфликта на Украине. Такие выводы он сделал после общения по телефону с российским президентом Владимиром Путиным. «Сегодня утром у меня был телефонный разговор с Путиным. Это самые опасные недели конфликта Украины и РФ. Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров», — сказал Орбан журналистам. Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся 11 декабря. Стороны обсудили не только украинский конфликт, но также и события на Ближнем Востоке. Помимо этого лидеры обговорили экономическое сотрудничество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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