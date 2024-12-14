«Коммерсант»: на СВО пропал фигурант дела о хищениях при возведении бункеров МО

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На СВО без вести пропал фигурант дела о хищениях у Минобороны РФ
На СВО без вести пропал фигурант дела о хищениях у Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Предполагаемый участник коррупционного скандала, связанного с хищениями при строительстве секретных бункеров Минобороны России, Александр Андреев пропал без вести в зоне спецоперации. Андреев, который должен был стать одним из обвиняемых вместе с бывшим офицером Дмитрием Пипко и Андреем Епифанцевым, отправился на СВО после возобновления расследования уголовного дела.

«... в зоне СВО без вести пропал Александр Андреев, предполагаемый сообщник осужденных в пятницу фигурантов уголовного дела о многомиллиардных хищениях при возведении секретных бункеров Минобороны. Основные обвиняемые — бизнесмен Дмитрий Пипко, в прошлом служивший офицером на спецобъекте, и Андрей Епифанцев получили один семь лет, другой — три года», — пишет «Коммерсант».

В ходе судебного процесса, который длился около шести месяцев, Пипко и Епифанцев были осуждены за мошенничество и растрату бюджетных средств. Изначально суд рассматривал дело в отношении трех фигурантов, среди которых должен был быть и бизнесмен Александр Андреев. Однако в марте текущего года дело было отправлено обратно в военную прокуратуру из-за того, что одному из обвиняемых не была предоставлена копия обвинительного заключения.

Спустя несколько месяцев, после исправления ошибок, дело вновь поступило в суд, но уже без участия Андреева. Он заключил договор с Минобороны и уехал в зону проведения спецоперации. Андреев пропал в ходе боевых действий, когда штурмовая группа, к которой он присоединился, понесла значительные потери.

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Предполагаемый участник коррупционного скандала, связанного с хищениями при строительстве секретных бункеров Минобороны России, Александр Андреев пропал без вести в зоне спецоперации. Андреев, который должен был стать одним из обвиняемых вместе с бывшим офицером Дмитрием Пипко и Андреем Епифанцевым, отправился на СВО после возобновления расследования уголовного дела. «... в зоне СВО без вести пропал Александр Андреев, предполагаемый сообщник осужденных в пятницу фигурантов уголовного дела о многомиллиардных хищениях при возведении секретных бункеров Минобороны. Основные обвиняемые — бизнесмен Дмитрий Пипко, в прошлом служивший офицером на спецобъекте, и Андрей Епифанцев получили один семь лет, другой — три года», — пишет «Коммерсант». В ходе судебного процесса, который длился около шести месяцев, Пипко и Епифанцев были осуждены за мошенничество и растрату бюджетных средств. Изначально суд рассматривал дело в отношении трех фигурантов, среди которых должен был быть и бизнесмен Александр Андреев. Однако в марте текущего года дело было отправлено обратно в военную прокуратуру из-за того, что одному из обвиняемых не была предоставлена копия обвинительного заключения. Спустя несколько месяцев, после исправления ошибок, дело вновь поступило в суд, но уже без участия Андреева. Он заключил договор с Минобороны и уехал в зону проведения спецоперации. Андреев пропал в ходе боевых действий, когда штурмовая группа, к которой он присоединился, понесла значительные потери.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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