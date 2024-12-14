«Коммерсант»: на СВО пропал фигурант дела о хищениях при возведении бункеров МО

Предполагаемый участник коррупционного скандала, связанного с хищениями при строительстве секретных бункеров Минобороны России, Александр Андреев пропал без вести в зоне спецоперации. Андреев, который должен был стать одним из обвиняемых вместе с бывшим офицером Дмитрием Пипко и Андреем Епифанцевым, отправился на СВО после возобновления расследования уголовного дела.
«... в зоне СВО без вести пропал Александр Андреев, предполагаемый сообщник осужденных в пятницу фигурантов уголовного дела о многомиллиардных хищениях при возведении секретных бункеров Минобороны. Основные обвиняемые — бизнесмен Дмитрий Пипко, в прошлом служивший офицером на спецобъекте, и Андрей Епифанцев получили один семь лет, другой — три года», — пишет «Коммерсант».
В ходе судебного процесса, который длился около шести месяцев, Пипко и Епифанцев были осуждены за мошенничество и растрату бюджетных средств. Изначально суд рассматривал дело в отношении трех фигурантов, среди которых должен был быть и бизнесмен Александр Андреев. Однако в марте текущего года дело было отправлено обратно в военную прокуратуру из-за того, что одному из обвиняемых не была предоставлена копия обвинительного заключения.
Спустя несколько месяцев, после исправления ошибок, дело вновь поступило в суд, но уже без участия Андреева. Он заключил договор с Минобороны и уехал в зону проведения спецоперации. Андреев пропал в ходе боевых действий, когда штурмовая группа, к которой он присоединился, понесла значительные потери.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.