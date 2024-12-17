Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

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Госдума приняла закон о наказании за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного
Госдума приняла закон о наказании за вооруженный мятеж вплоть до пожизненного Фото:

Государственная Дума приняла законопроект, направленный на ужесточение наказаний за организацию или участие в вооруженном мятеже, который привел к смерти человека или другим серьезным последствиям, включая возможность пожизненного лишения свободы. Решение было вынесено на пленарном заседании.

«Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится в документе. Уточняется, что если мятеж повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также вводится положение об освобождении от наказания в случае, если лицо способствовало предотвращению ущерба интересам России. При этом исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.

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Государственная Дума приняла законопроект, направленный на ужесточение наказаний за организацию или участие в вооруженном мятеже, который привел к смерти человека или другим серьезным последствиям, включая возможность пожизненного лишения свободы. Решение было вынесено на пленарном заседании. «Законопроектом предлагается установить, что организация вооруженного мятежа или руководство им в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя РФ либо нарушения территориальной целостности РФ наказывается лишением свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится в документе. Уточняется, что если мятеж повлек смерть человека или другие тяжкие последствия, возможно наказание в виде пожизненного лишения свободы. Также вводится положение об освобождении от наказания в случае, если лицо способствовало предотвращению ущерба интересам России. При этом исключается право на условно-досрочное освобождение для отбывающих пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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