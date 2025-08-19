Командир «Правого сектора»* Манько объявлен в розыск

Валентин Манько, участник запрещенной в России террористической организации «Правый сектор»*, объявлен в розыск на территории РФ. Об этом сообщают в российских правоохранительных органах.

«Валентин Манько объявлен в розыск», — указано в базе МВД. По данным силовых ведомств, Манько участвовал в так называемой антитеррористической операции на востоке Украины, где занимал командную должность в одной из рот «Правого сектора»*.

Группа под руководством Манько подозревается в совершении разбойных нападений, грабежей и похищении людей. В частности, отмечается, что жертвами становились фермеры, у которых отбирали сельскохозяйственную технику и урожай

*«Правый сектор» признан террористической организацией

