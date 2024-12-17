Погода в ЯНАО на Новый год, слияние муниципалитетов и миллиарды в бюджет: события дня

На Ямал в канун Нового года придут метели, снегопады и ветра
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямал ждут ветра и метели в новогодние праздники (архивное фото)
Ямал ждут ветра и метели в новогодние праздники (архивное фото) Фото:

Снегопады и метели на Ямале в новогоднюю ночь, проект слияния Лабытнанги с Приуральским районом и пополнение окружного бюджета. Об этих и других событиях в ЯНАО — в подборке URA.RU.

  • В новогоднюю ночь жителей Ямала ждут снегопады, метели и порывистый ветер. Температура воздуха при этом не опустится ниже -10 градусов; 
  • Заксобрание ЯНАО одобрило проект слияния Приуральского района и Лабытнанги. Проект программы в заксобрании представляла глава Лабытнанги Марина Трескова; 
  • Бюджет ЯНАО пополнится за 2025-2026 годы почти на 50 миллиардов рублей. Об этом стало известно на 46 заседании окружного Заксобрания; 
  • Ямал стал вторым регионом в УрФО, где больше всего нужны курьеры. Потребность в курьерах в округе стала больше на 133%, чем в прошлом году;
  • Ямальские мэры прокатились по обновленной дрифт-трассе в Губкинском (ЯНАО). Позже главы городов поучаствовали в мастер-классе по рисованию нефтью
  • Количество предпринимателей в ЯНАО за год выросло на 119%. Займы на развитие предпринимательства в ЯНАО были выданы на общую сумму 518,3 миллиона рублей;
  • Ученика, устроившего стрельбу из «пневматики» в школе Губкинского будут судить по статье «Хулиганство». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд;
  • В ЯНАО мигрантам могут запретить работать в сфере розничной торговли продуктами. Инициаторами запрета выступило ямальское отделение ЛДПР;
  • Депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрели 16 законопроектов на 46 заседании окружного парламента. Обо всех изменениях, читайте в материале URA.RU.

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Снегопады и метели на Ямале в новогоднюю ночь, проект слияния Лабытнанги с Приуральским районом и пополнение окружного бюджета. Об этих и других событиях в ЯНАО — в подборке URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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