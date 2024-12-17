Погода в ЯНАО на Новый год, слияние муниципалитетов и миллиарды в бюджет: события дня

Ямал ждут ветра и метели в новогодние праздники (архивное фото)
Снегопады и метели на Ямале в новогоднюю ночь, проект слияния Лабытнанги с Приуральским районом и пополнение окружного бюджета. Об этих и других событиях в ЯНАО — в подборке URA.RU.
- В новогоднюю ночь жителей Ямала ждут снегопады, метели и порывистый ветер. Температура воздуха при этом не опустится ниже -10 градусов;
- Заксобрание ЯНАО одобрило проект слияния Приуральского района и Лабытнанги. Проект программы в заксобрании представляла глава Лабытнанги Марина Трескова;
- Бюджет ЯНАО пополнится за 2025-2026 годы почти на 50 миллиардов рублей. Об этом стало известно на 46 заседании окружного Заксобрания;
- Ямал стал вторым регионом в УрФО, где больше всего нужны курьеры. Потребность в курьерах в округе стала больше на 133%, чем в прошлом году;
- Ямальские мэры прокатились по обновленной дрифт-трассе в Губкинском (ЯНАО). Позже главы городов поучаствовали в мастер-классе по рисованию нефтью;
- Количество предпринимателей в ЯНАО за год выросло на 119%. Займы на развитие предпринимательства в ЯНАО были выданы на общую сумму 518,3 миллиона рублей;
- Ученика, устроившего стрельбу из «пневматики» в школе Губкинского будут судить по статье «Хулиганство». Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд;
- В ЯНАО мигрантам могут запретить работать в сфере розничной торговли продуктами. Инициаторами запрета выступило ямальское отделение ЛДПР;
- Депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрели 16 законопроектов на 46 заседании окружного парламента. Обо всех изменениях, читайте в материале URA.RU.
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