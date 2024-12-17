Бюджет ЯНАО увеличится на десятки миллиардов рублей

На 46 заседании заксобрания ЯНАО депутаты поддержали изменения в законе об окружном бюджете на 2024 год и 2025-2026 годы. В этом году объем дополнительных доходов бюджета региона составит около 39 млрд рублей, сообщили в пресс-службе окружного парламента.
«Общий объем доходов окружного бюджета на 2024 год определён в сумме 381,6 млрд рублей», — передает пресс-служба окружного заксобрания. Расходы же в измененном бюджете региона составил 435,3 млрд рублей. В сравнении с утвержденными бюджетными показателями, расходы увеличились на 45,7 миллиарда. Прогнозируемый дефицит составляет 53,8 миллиарда рублей.
Доходы появились в результате пополнения региональной казны налоговыми и неналоговыми поступлениями. Планируется увеличить средств через привлечение доходов безвозмездным путем.
Межбюджетные переводы муниципальным образованиям составят около 160 миллиардов рублей. Это на 15,4 миллиарда больше, чем было утверждено ранее.
Уточнили и распределение бюджетных ассигнований по расходам: его составили на оценке ожидаемого исполнения окружного бюджета, которые представили главные распорядители средств. На реализацию мероприятий адресной инвестиционной программы дополнительно выделят около 15 миллиардов рублей, что увеличит расходы по этой статье до более чем 67 миллиардов рублей.
Общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличится на 1,8 миллиарда рублей и составит более 6,5 миллиарда. На социальную поддержку отдельных категорий граждан, включая единовременные выплаты участникам специальной военной операции, дополнительно направят 1,2 миллиарда рублей. На строительство жилья будет выделено 16,8 миллиарда.
Ранее URA.RU сообщало о том, что бюджет принят с дефицитом. При этом, он будет социально-ориентированный. Ключевой законопроект был выдвинут на 45 заседании региона, где рассмотрели 16 будущих законов. С дефицитом были приняты муниципальные бюджеты и расходы территориального фонда ОМС. Главный финансовый документ сформирован с дефицитом и ориентирован на социальные нужды.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!