Baza узнала причину столкновения поездов в Мурманской области

В Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Причиной аварии стало техническая неисправность грузового состава.
«Около трех часов дня у грузового поезда произошел излом токоприемника. Поезд был закреплен и оставлен в ожидании помощи», — сообщает telegram-канал Baza. Однако спустя час после поломки у поезда отказали тормоза, что привело к его неконтролируемому движению на другой путь и последующему столкновению.
Также стало известно, что среди пятерых пострадавших в аварии есть лица в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на железнодорожных путях в Мурманской области. Согласно первичным данным, 18 декабря 2024 года на железнодорожной станции Княжая произошло столкновение между грузовым и пассажирским поездами, которые осуществляли рейс из Мурманска в Санкт-Петербург.
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