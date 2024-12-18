Baza узнала причину столкновения поездов в Мурманской области

Baza: причиной столкновения поездов в Мурманской области стали тормоза
© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной столкновения поездов в Мурманской области стала поломка грузового поезда
Причиной столкновения поездов в Мурманской области стала поломка грузового поезда Фото:

В Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Причиной аварии стало техническая неисправность грузового состава.

«Около трех часов дня у грузового поезда произошел излом токоприемника. Поезд был закреплен и оставлен в ожидании помощи», — сообщает telegram-канал Baza. Однако спустя час после поломки у поезда отказали тормоза, что привело к его неконтролируемому движению на другой путь и последующему столкновению.

Также стало известно, что среди пятерых пострадавших в аварии есть лица в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на железнодорожных путях в Мурманской области. Согласно первичным данным, 18 декабря 2024 года на железнодорожной станции Княжая произошло столкновение между грузовым и пассажирским поездами, которые осуществляли рейс из Мурманска в Санкт-Петербург.

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В Мурманской области произошло столкновение грузового и пассажирского поездов. Причиной аварии стало техническая неисправность грузового состава. «Около трех часов дня у грузового поезда произошел излом токоприемника. Поезд был закреплен и оставлен в ожидании помощи», — сообщает telegram-канал Baza. Однако спустя час после поломки у поезда отказали тормоза, что привело к его неконтролируемому движению на другой путь и последующему столкновению. Также стало известно, что среди пятерых пострадавших в аварии есть лица в тяжелом состоянии. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы. Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с инцидентом на железнодорожных путях в Мурманской области. Согласно первичным данным, 18 декабря 2024 года на железнодорожной станции Княжая произошло столкновение между грузовым и пассажирским поездами, которые осуществляли рейс из Мурманска в Санкт-Петербург.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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