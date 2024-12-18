Появилось видео столкновения поездов под Мурманской областью

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку после аварии на железной дороге в Мурманской области. По предварительной информации, 18 декабря 2024 года на станции Княжая произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, следующих из Мурманска в Санкт-Петербург.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с пассажирским поездом в Мурманской области», — заявили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что для разбирательства причин инцидента и координации деятельности специализированных служб и правоохранительных органов на место происшествия прибыла Кандалакшская транспортная прокурор Татьяна Чумакова. Кроме того, она инициировала проверку, направленную на контроль за соблюдением прав пассажиров и выполнением норм законодательства, касающихся безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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