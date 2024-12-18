В Тюмени наказали управляющие компании, которые не подготовили дома к зиме

В Тюмени прокуратура наказала управляющие компании, которые не подготовили дома, за которые они несут ответственность, к отопительному сезону. Об этом URA.RU рассказал в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что прошедшим летом компании, управляющие домами по ул. Минская, 102, 104, ул. Камчатская, 47а, не провели обследование работоспособности теплопринимающего оборудования, а также не направили заявки на комиссию по проверке готовности к отопительному сезону. В результате по данным домам не были получены паспорта готовности к отопительному сезону», — рассказали в прокуратуре.
За нарушения руководители УК получили представления. А в отношении ответственных должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях, и оштрафовали их на 25 000 рублей.
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