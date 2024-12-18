18 декабря 2024

В Тюмени наказали управляющие компании, которые не подготовили дома к зиме

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за халатности УК тюменцы могли остаться без тепла
Из-за халатности УК тюменцы могли остаться без тепла Фото:

В Тюмени прокуратура наказала управляющие компании, которые не подготовили дома, за которые они несут ответственность, к отопительному сезону. Об этом URA.RU рассказал в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что прошедшим летом компании, управляющие домами по ул. Минская, 102, 104, ул. Камчатская, 47а, не провели обследование работоспособности теплопринимающего оборудования, а также не направили заявки на комиссию по проверке готовности к отопительному сезону. В результате по данным домам не были получены паспорта готовности к отопительному сезону», — рассказали в прокуратуре.

За нарушения руководители УК получили представления. А в отношении ответственных должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях, и оштрафовали их на 25 000 рублей.

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В Тюмени прокуратура наказала управляющие компании, которые не подготовили дома, за которые они несут ответственность, к отопительному сезону. Об этом URA.RU рассказал в пресс-службе ведомства. «Установлено, что прошедшим летом компании, управляющие домами по ул. Минская, 102, 104, ул. Камчатская, 47а, не провели обследование работоспособности теплопринимающего оборудования, а также не направили заявки на комиссию по проверке готовности к отопительному сезону. В результате по данным домам не были получены паспорта готовности к отопительному сезону», — рассказали в прокуратуре. За нарушения руководители УК получили представления. А в отношении ответственных должностных лиц возбудили дела об административных правонарушениях, и оштрафовали их на 25 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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