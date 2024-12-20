На переправе в Тобольске открывается движение для автомобилей

На ледовой переправе через реку Иртыш в Тобольске с 21 октября открывается движение для транспортных средств массой до трех тонн. Об этом в соцсети сообщила мэрия города.
«Уважаемые тоболяки и гости города! 21 декабря по ледовой переправе Тобольск — Бекерево будет открыто движение для транспортных средств с максимальной массой не более трех тонн», — сообщается в telegram-канале властей Тобольска. Движение по переправе будет запущено с 12:00.
С 6 декабря в Уватском районе была запущена переправа через Иртыш. На данным момент грузоподъемность на ней увеличена до пяти тонн, а толщина льда составляет 60 сантиметров.
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