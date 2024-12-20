20 декабря 2024

На переправе в Тобольске открывается движение для автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение откроется с 12:00 21 декабря
Движение откроется с 12:00 21 декабря Фото:

На ледовой переправе через реку Иртыш в Тобольске с 21 октября открывается движение для транспортных средств массой до трех тонн. Об этом в соцсети сообщила мэрия города.

«Уважаемые тоболяки и гости города! 21 декабря по ледовой переправе Тобольск — Бекерево будет открыто движение для транспортных средств с максимальной массой не более трех тонн», — сообщается в telegram-канале властей Тобольска. Движение по переправе будет запущено с 12:00.

С 6 декабря в Уватском районе была запущена переправа через Иртыш. На данным момент грузоподъемность на ней увеличена до пяти тонн, а толщина льда составляет 60 сантиметров.

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На ледовой переправе через реку Иртыш в Тобольске с 21 октября открывается движение для транспортных средств массой до трех тонн. Об этом в соцсети сообщила мэрия города. «Уважаемые тоболяки и гости города! 21 декабря по ледовой переправе Тобольск — Бекерево будет открыто движение для транспортных средств с максимальной массой не более трех тонн», — сообщается в telegram-канале властей Тобольска. Движение по переправе будет запущено с 12:00. С 6 декабря в Уватском районе была запущена переправа через Иртыш. На данным момент грузоподъемность на ней увеличена до пяти тонн, а толщина льда составляет 60 сантиметров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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