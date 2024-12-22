22 декабря 2024

Прокурор стала главой Красновишерского округа в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Мельчарик приступит к обязанностям с 24 декабря
Мельчарик приступит к обязанностям с 24 декабря Фото:

В Красновишерском округе депутаты выбрали нового главу. Им стала заместитель прокурора Соликамского округа Анна Мельчарик, сообщает telegram-канал «На местах».

«Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру на должность главы округа — главы администрации Анну Мельчарик. К исполнению обязанностей она приступает с 24 декабря», — сказано в сообщении. Уточняется, что также Мельчарик работала мировым судьей в Красновишерском округе.

Ранее URA.RU рассказало, что действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин сдает полномочия. Он не подал заявку на конкурс из-за претензий краевых властей. Так, в ноябре 2024 года местные жители несколько дней сидели без отопления и горячей воды. Ситуацию брала на контроль прокуратура.

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В Красновишерском округе депутаты выбрали нового главу. Им стала заместитель прокурора Соликамского округа Анна Мельчарик, сообщает telegram-канал «На местах». «Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру на должность главы округа — главы администрации Анну Мельчарик. К исполнению обязанностей она приступает с 24 декабря», — сказано в сообщении. Уточняется, что также Мельчарик работала мировым судьей в Красновишерском округе. Ранее URA.RU рассказало, что действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин сдает полномочия. Он не подал заявку на конкурс из-за претензий краевых властей. Так, в ноябре 2024 года местные жители несколько дней сидели без отопления и горячей воды. Ситуацию брала на контроль прокуратура.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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