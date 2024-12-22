Прокурор стала главой Красновишерского округа в Пермском крае

В Красновишерском округе депутаты выбрали нового главу. Им стала заместитель прокурора Соликамского округа Анна Мельчарик, сообщает telegram-канал «На местах».
«Депутаты местной Думы единогласно поддержали кандидатуру на должность главы округа — главы администрации Анну Мельчарик. К исполнению обязанностей она приступает с 24 декабря», — сказано в сообщении. Уточняется, что также Мельчарик работала мировым судьей в Красновишерском округе.
Ранее URA.RU рассказало, что действующий глава Красновишерска Евгений Верещагин сдает полномочия. Он не подал заявку на конкурс из-за претензий краевых властей. Так, в ноябре 2024 года местные жители несколько дней сидели без отопления и горячей воды. Ситуацию брала на контроль прокуратура.
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