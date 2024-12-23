Где в Тюмени сфотографироваться с живой змеей

Со змеей можно сфотографироваться и бесплатно, правда животное будет за стеклом
Тюменские компании перед праздниками предлагают фотосессии с живой змеей. Агентство URA.RU узнало, сколько стоит и где в городе можно сфотографироваться с живым символом наступающего года.
С настоящим питоном предлагают фото в одном из караоке-клубов Тюмени. 28 декабря гостям представится возможность погладить гигантскую змею и сделать с ней фото.
Кроме того, в Тюмени также есть частые агентства, которые предлагают привезти на съемку королевского или тигрового питона. Цена за час 3 000 и 5 000 соответственно.
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