Где в Тюмени сфотографироваться с живой змеей

Стоимость фото с дивой змеей в Тюмени доходит до 5 000 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Со змеей можно сфотографироваться и бесплатно, правда животное будет за стеклом
Со змеей можно сфотографироваться и бесплатно, правда животное будет за стеклом Фото:

Тюменские компании перед праздниками предлагают фотосессии с живой змеей. Агентство URA.RU узнало, сколько стоит и где в городе можно сфотографироваться с живым символом наступающего года.

С настоящим питоном предлагают фото в одном из караоке-клубов Тюмени. 28 декабря гостям представится возможность погладить гигантскую змею и сделать с ней фото.

Кроме того, в Тюмени также есть частые агентства, которые предлагают привезти на съемку королевского или тигрового питона. Цена за час 3 000 и 5 000 соответственно.

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Тюменские компании перед праздниками предлагают фотосессии с живой змеей. Агентство URA.RU узнало, сколько стоит и где в городе можно сфотографироваться с живым символом наступающего года. С настоящим питоном предлагают фото в одном из караоке-клубов Тюмени. 28 декабря гостям представится возможность погладить гигантскую змею и сделать с ней фото. Кроме того, в Тюмени также есть частые агентства, которые предлагают привезти на съемку королевского или тигрового питона. Цена за час 3 000 и 5 000 соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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