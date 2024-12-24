24 декабря 2024

Тюменские компании повысили зарплаты будущим сотрудникам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отмечается, что конкуренция за людей привела к росту зарплат
Отмечается, что конкуренция за людей привела к росту зарплат Фото:

В Тюмени за год медиана предлагаемой зарплаты выросла на 10,8 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

«Добавим, что в 2024 году медиана предлагаемой зарплаты в России составила 67,3 тысяч рублей, год назад — 55,8 тысяч. В Тюменской области — 67,1 тысяч рублей в 2024 году, и 56,3 тысяч рублей в 2023 году», — сообщается в исследовании. 

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год средняя зарплата выросла на 15,8% и составила 101 тысячу рублей в месяц. В городе зарплата на 10,9% выше, чем по региону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за год медиана предлагаемой зарплаты выросла на 10,8 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании hh.ru. «Добавим, что в 2024 году медиана предлагаемой зарплаты в России составила 67,3 тысяч рублей, год назад — 55,8 тысяч. В Тюменской области — 67,1 тысяч рублей в 2024 году, и 56,3 тысяч рублей в 2023 году», — сообщается в исследовании.  Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год средняя зарплата выросла на 15,8% и составила 101 тысячу рублей в месяц. В городе зарплата на 10,9% выше, чем по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...