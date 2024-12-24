Тюменские компании повысили зарплаты будущим сотрудникам

Отмечается, что конкуренция за людей привела к росту зарплат
В Тюмени за год медиана предлагаемой зарплаты выросла на 10,8 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании hh.ru.
«Добавим, что в 2024 году медиана предлагаемой зарплаты в России составила 67,3 тысяч рублей, год назад — 55,8 тысяч. В Тюменской области — 67,1 тысяч рублей в 2024 году, и 56,3 тысяч рублей в 2023 году», — сообщается в исследовании.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени за год средняя зарплата выросла на 15,8% и составила 101 тысячу рублей в месяц. В городе зарплата на 10,9% выше, чем по региону.
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