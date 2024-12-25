Тюменского медика посадили на 15 лет за участие в террористической организации

Медика из Тюменской области Андрея Гилишева осудили на 15 лет за участие в деятельности террористической организации. Об этом URA.RU сообщили в Центральном окружном военном суде Екатеринбурга.
«Мужчину осудили по ч.2 ст. 205.5 УК РФ „Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации“ и ч.2 ст. 214 УК РФ „Вандализм“ на 15 лет. Отбывание первых четырех лет — в тюрьме, остальные — в исправительной колонии строгого режима», — сообщили агентству.
Ранее URA.RU писало, что на жителя Тюмени завели уголовное дело за призывы к терроризму и экстремизму в соцсетях. За преступление ему грозит наказание сроком до семи лет.
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