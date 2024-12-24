24 декабря 2024

Власти Салехарда анонсировали открытие катка на озере Лебяжьем

© Служба новостей «URA.RU»
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На катке будет доступен прокат коньков
На катке будет доступен прокат коньков Фото:

Власти Салехарда анонсировали открытие катка на озере Лебяжьем. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы. В дни каникул на катке пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках.

«С радостью сообщаем, что наш любимый каток на озере Лебяжье через несколько дней будет готов встречать гостей! Сейчас заканчиваются подготовительные работы — работает техника и специалисты», — сообщает администрация Салехарда в Telegram.

Источник также дополняет, что в дни новогодних каникул здесь пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках. Также будет доступен прокат коньков с теплой раздевалкой. В Салехарде три открытых катка: на Чкалова, у Ледового дворца и на Лебяжьем озере.

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Власти Салехарда анонсировали открытие катка на озере Лебяжьем. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы. В дни каникул на катке пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках. «С радостью сообщаем, что наш любимый каток на озере Лебяжье через несколько дней будет готов встречать гостей! Сейчас заканчиваются подготовительные работы — работает техника и специалисты», — сообщает администрация Салехарда в Telegram. Источник также дополняет, что в дни новогодних каникул здесь пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках. Также будет доступен прокат коньков с теплой раздевалкой. В Салехарде три открытых катка: на Чкалова, у Ледового дворца и на Лебяжьем озере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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