Власти Салехарда анонсировали открытие катка на озере Лебяжьем. Сейчас здесь заканчиваются подготовительные работы. В дни каникул на катке пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках.
«С радостью сообщаем, что наш любимый каток на озере Лебяжье через несколько дней будет готов встречать гостей! Сейчас заканчиваются подготовительные работы — работает техника и специалисты», — сообщает администрация Салехарда в Telegram.
Источник также дополняет, что в дни новогодних каникул здесь пройдут соревнования по шорт-треку и хоккею на валенках. Также будет доступен прокат коньков с теплой раздевалкой. В Салехарде три открытых катка: на Чкалова, у Ледового дворца и на Лебяжьем озере.
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