В ЯНАО КАМАЗ сбил ребенка на пешеходном переходе

В Тарко-Сале ребенка сбили на пешеходном переходе
В Тарко-Сале (ЯНАО) водитель автомобиля КАМАЗ наехал на ребенка, переходившего пешеходный переход. Несовершеннолетний получил травмы, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«Тарко-Сале. Водитель автомобиля КАМАЗ допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход травмирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала 2024 года на дорогах ЯНАО зарегистрировано 4784 ДТП. В них погиб 31 человек. Еще 3445 человек, включая 47 детей, получили травмы.
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