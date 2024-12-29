Где смотреть новогоднее обращение Владимира Путина

За несколько минут до наступления Нового года состоится обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны. Трансляцию выступления главы государства покажут почти все федеральные телеканалы. Где смотреть новогоднее обращение Путина и как посмотреть речь российского лидера заранее — в материале URA.RU.
Где смотреть новогоднее обращение Путина 31 декабря
Трансляция новогоднего обращения президента Владимира Путина будет показывать почти все федеральные телеканалы. В программе 23 телеканалов предусмотрено время для его речи.
Президент начнет свое обращение за пять минут до полуночи, в 23:55 по местному времени. Длительность трансляции варьируется от пяти до 10 минут в зависимости от телеканала.
Среди телеканалов, которые покажут обращение, — «Первый канал», «Россия 1», СТС, ТНТ, «Культура», ТВЦ, «5 канал», «Че!», «Ю ТВ», МузТВ, «Карусель» и другие. Большинство каналов предоставят возможность просмотра этого обращения. Для онлайн просмотра доступны различные платформы, включая канал «Смотрим», где также будет идти трансляция.
Как посмотреть новогоднее обращение Путина заранее
Для тех, кто не стремится или не сможет отметить наступление Нового года ночью, существует возможность посмотреть новогоднее обращение президента и звуки курантов заранее, используя интернет и мобильные устройства. Для этого достаточно выбрать один из онлайн-сервисов вещания, таких как Wink или «Триколор ТВ», предоставляющих возможность корректировки часового пояса в настройках.
Пользователям следует зайти в настройки выбранного сервиса и задать подходящий часовой пояс. Например, жители Москвы, которые планируют лечь спать в 22 часа, могут установить время Екатеринбурга, а те, кто хотел бы завершить празднование к обеду, могут выбрать часовой пояс Иркутска.
Для жителей Дальнего Востока варианты «переноса» праздника ограничены. Они могут просмотреть обращение президента на час или два раньше обычного времени. Альтернативным вариантом является просмотр записи обращения утром, для чего подойдут часовые пояса Москвы или Калининграда.
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